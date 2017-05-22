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В Климовичах обнаружили тело женщины, которую зарубили топором

23.05.2017 13:51 — ЧП | Tut.by  
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Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Климовичах в кустарниковом массиве. Как было установлено, там его пытались спрятать двое мужчин, сообщили в областном управлении Следственного комитета.


Фото: karmaskaly.info

Расследование установило, что убийство произошло 13 мая. Потерпевшая пришла к своему 24-летнему знакомому. Во время распития спиртных напитков, возник конфликт. Климовчанин схватил топор и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм та скончалась на месте.

Труп подозреваемый вынес в подвальное помещение. Затем позвал своего 36-летнего знакомого и вместе они перенесли тело в заросли кустарника, где и закопали.

По подозрению в убийстве мужчины задержаны. Рассматривается вопрос о применении в отношении них меры пересечения.

 
 
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