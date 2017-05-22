Тереза Мэй официально подтвердила, что взрыв в Манчестере был терактом

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально назвала взрыв на стадионе в Манчестере террористическим актом. Тереза Мэй назвала его "самым серьезным" терактом в Северной Англии.



© AP/ Peter Byrne Число погибших в теракте на концерте Арианы Гранде выросло до 22

"Это один из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании… Это самый серьезный теракт, который пережил город и Северная Англия в целом", — заявила Мэй журналистам. По ее словам взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.

"Сейчас мы знаем, что террорист был один", — сказала Мэй журналистам после итогов заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт . Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Среди раненых и погибших в результате взрыва на концерте в Манчестере много детей и молодых людей, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести, среди них четверо подростков и 8-летняя девочка.

"Двадцать два человека погибли, 59 ранены. Пострадавшие находятся в 8 различных госпиталях в районе Большого Манчестера. Многие находятся в критическом состоянии. Мы знаем, что среди убитых и раненых было много детей и молодых людей", — сказала Мэй.



© REUTERS Andrew Yates Эксперт о теракте в Манчестере: псевдодемократия народ не защитит

Британские СМИ сообщают, что полиция Манчестера уже арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.

Соболезнования Великобритании, премьер-министру и королеве Елизавете II выразили лидеры многих стран, в том числе и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.