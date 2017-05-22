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Тереза Мэй официально подтвердила, что взрыв в Манчестере был терактом
23.05.2017 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально назвала взрыв на стадионе в Манчестере террористическим актом. Тереза Мэй назвала его "самым серьезным" терактом в Северной Англии.
© AP/ Peter Byrne
"Это один из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании… Это самый серьезный теракт, который пережил город и Северная Англия в целом", — заявила Мэй журналистам. По ее словам взрывное устройство привел в действие смертник, он был один.
"Сейчас мы знаем, что террорист был один", — сказала Мэй журналистам после итогов заседания правительственного чрезвычайного комитета COBRA.
Накануне вечером в
"Двадцать два человека погибли, 59 ранены. Пострадавшие находятся в 8 различных госпиталях в районе Большого Манчестера. Многие находятся в критическом состоянии. Мы знаем, что среди убитых и раненых было много детей и молодых людей", — сказала Мэй.
© REUTERS Andrew Yates
Британские СМИ сообщают, что полиция Манчестера уже арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Аресты были произведены во вторник утром в районах Чорлтон и Эштон.
Соболезнования Великобритании, премьер-министру и королеве Елизавете II выразили лидеры многих стран, в том числе и
Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
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