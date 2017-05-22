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Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Витебске

23.05.2017 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске молодого человека, который совершил разбойное нападение на букмекерскую контору, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.

Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Витебске
© Pixabay
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О разбое в правоохранительные органы вечером 21 мая сообщила кассир: она рассказала, что, когда закрывала помещение, на нее напал неизвестный.

"Молодой человек сдавил шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы", – сказали в УВД.

По информации собеседников Sputnik, злоумышленник забрал из кассы конторы более 1800 рублей, а затем скрылся.

Впоследствии оперативники установили, что ограбил контору местный неработающий 26-летний житель. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой). 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Злоумышленник забрал из кассы конторы более 1800 рублей, а затем скрылся.

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