ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело пропавшего 2 месяца назад жителя Светлогорска нашли в Березине

23.05.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Рыболовы обнаружили на берегу реки Березина тело пропавшего два месяца назад жителя Светлогорска, сообщило издание "Ранак" во вторник.

Тело пропавшего 2 месяца назад жителя Светлогорска нашли в Березине
© Flickr/ Tony Neustaedter
Пропавший в декабре молодой мозырянин найден на дне Припяти

По информации издания, труп был найден утром во вторник в районе деревни Якимова Слобода, рыболовы вызвали на место происшествия милицию.

Прибывшая к реке следственно-оперативная группа осмотрела тело и передало его судебным экспертам, которые установили, что оно находилось в воде около двух месяцев.

По предварительным данным, погибший – это 31-летний житель Светлогорска, который в марте текущего года был объявлен милицией в розыск как без вести пропавший.

Сейчас сотрудники Светлогорского райотдела Следственного комитета проводят действия по установлению причины смерти мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас сотрудники Светлогорского райотдела СК проводят действия по установлению причины смерти мужчины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика