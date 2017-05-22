Тело пропавшего 2 месяца назад жителя Светлогорска нашли в Березине

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Рыболовы обнаружили на берегу реки Березина тело пропавшего два месяца назад жителя Светлогорска, сообщило издание " Ранак " во вторник.

По информации издания, труп был найден утром во вторник в районе деревни Якимова Слобода, рыболовы вызвали на место происшествия милицию.

Прибывшая к реке следственно-оперативная группа осмотрела тело и передало его судебным экспертам, которые установили, что оно находилось в воде около двух месяцев.

По предварительным данным, погибший – это 31-летний житель Светлогорска, который в марте текущего года был объявлен милицией в розыск как без вести пропавший.

Сейчас сотрудники Светлогорского райотдела Следственного комитета проводят действия по установлению причины смерти мужчины.