|
Тело пропавшего 2 месяца назад жителя Светлогорска нашли в Березине
23.05.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Рыболовы обнаружили на берегу реки Березина тело пропавшего два месяца назад жителя Светлогорска, сообщило издание "
По информации издания, труп был найден утром во вторник в районе деревни Якимова Слобода, рыболовы вызвали на место происшествия милицию.
Прибывшая к реке следственно-оперативная группа осмотрела тело и передало его судебным экспертам, которые установили, что оно находилось в воде около двух месяцев.
По предварительным данным, погибший – это 31-летний житель Светлогорска, который в марте текущего года был объявлен милицией в розыск как без вести пропавший.
Сейчас сотрудники Светлогорского райотдела Следственного комитета проводят действия по установлению причины смерти мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас сотрудники Светлогорского райотдела СК проводят действия по установлению причины смерти мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии