Бутлегера из России с 400 л водки задержали в лесу под Логойском

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали гражданина Российской Федерации, который на территории Беларуси незаконно продавал алкоголь, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Задержание проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД в лесу массиве на 20-м километре трассы Минск – Логойск.

"Тридцатиоднолетний гражданин России продавал безакцизную алкогольную продукцию – водку трех наименований", – сообщили в ГУВД.

По информации столичной милиции, всего у бутлегера милиционеры изъяли 40 ящиков спиртного общим объемом 400 литров.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность: россиянину в качестве наказания грозит штраф в размере до 100 базовых величин (2300 рублей) с алкоголя.