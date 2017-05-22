|
Бутлегера из России с 400 л водки задержали в лесу под Логойском
23.05.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали гражданина Российской Федерации, который на территории Беларуси незаконно продавал алкоголь, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Задержание проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД в лесу массиве на 20-м километре трассы Минск – Логойск.
"Тридцатиоднолетний гражданин России продавал безакцизную алкогольную продукцию – водку трех наименований", – сообщили в ГУВД.
По информации столичной милиции, всего у бутлегера милиционеры изъяли 40 ящиков спиртного общим объемом 400 литров.
В отношении мужчины был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность: россиянину в качестве наказания грозит штраф в размере до 100 базовых величин (2300 рублей) с алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянину в качестве наказания грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией алкоголя.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии