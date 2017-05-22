ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бутлегера из России с 400 л водки задержали в лесу под Логойском

23.05.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали гражданина Российской Федерации, который на территории Беларуси незаконно продавал алкоголь, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Бутлегера из России с 400 л водки задержали в лесу под Логойском
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
УВД: пятеро гомельчан купили "для себя" 2 тонны водки и спирта

Задержание проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД в лесу массиве на 20-м километре трассы Минск – Логойск.

"Тридцатиоднолетний гражданин России продавал безакцизную алкогольную продукцию – водку трех наименований", – сообщили в ГУВД.

По информации столичной милиции, всего у бутлегера милиционеры изъяли 40 ящиков спиртного общим объемом 400 литров.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность: россиянину в качестве наказания грозит штраф в размере до 100 базовых величин (2300 рублей) с алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянину в качестве наказания грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией алкоголя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Группировка ИГ устроила теракт в Манчестере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика