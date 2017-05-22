ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группировка ИГ устроила теракт в Манчестере

23.05.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Ответственность за теракт в Манчестере (Великобритания) взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ), сообщают СМИ на заявление боевиков.

Группировка ИГ устроила теракт в Манчестере
© REUTERS NEIL HALL
Тереза Мэй официально подтвердила, что взрыв в Манчестере был терактом

Взрыв прогремел в комплексе "Манчестер Арена", где выступала популярная американская певица Ариана Гранде, 22 мая вечером. По информации местной полиции, теракт, жертвами которого стали 22 человека, еще 59 получили ранения, совершил смертник. По меньшей мере, восемь человек числятся пропавшими без вести.

Боевики ИГ заявили, что теракт стал ответом на бомбардировки в Ираке и Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Аресты были произведены в районах Чорлтон и Эштон. Однако правоохранители подтвердили задержание только одного человека. "В отношении инцидента на "Манчестер Арене" мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере", — говорится в заявлении полиции.

В полиции также заявили, что арест в одном из торговых центров города, который был на некоторое время эвакуирован, не связан с терактом.

Вместе с тем, концертно-спортивная площадка "O2 Арена" в Лондоне объявила об усилении мер безопасности после трагедии в Манчестере. Ранее глава столичной полиции Крессида Дик сообщила, что правоохранители работают в усиленном режиме после теракта.

Кроме того, известно, что меры безопасности усилены в других городах Европы. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами теракта, по последним данным, стали 22 человека, среди погибших - восьмилетняя девочка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тело пропавшего 2 месяца назад жителя Светлогорска нашли в Березине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика