Группировка ИГ устроила теракт в Манчестере

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Ответственность за теракт в Манчестере (Великобритания) взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ), сообщают СМИ на заявление боевиков.



© REUTERS NEIL HALL Тереза Мэй официально подтвердила, что взрыв в Манчестере был терактом

Взрыв прогремел в комплексе "Манчестер Арена" , где выступала популярная американская певица Ариана Гранде, 22 мая вечером. По информации местной полиции, теракт, жертвами которого стали 22 человека, еще 59 получили ранения, совершил смертник. По меньшей мере, восемь человек числятся пропавшими без вести.

Боевики ИГ заявили, что теракт стал ответом на бомбардировки в Ираке и Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Аресты были произведены в районах Чорлтон и Эштон. Однако правоохранители подтвердили задержание только одного человека. "В отношении инцидента на "Манчестер Арене" мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере", — говорится в заявлении полиции.

В полиции также заявили, что арест в одном из торговых центров города, который был на некоторое время эвакуирован, не связан с терактом.

Вместе с тем, концертно-спортивная площадка "O2 Арена" в Лондоне объявила об усилении мер безопасности после трагедии в Манчестере. Ранее глава столичной полиции Крессида Дик сообщила, что правоохранители работают в усиленном режиме после теракта.

Кроме того, известно, что меры безопасности усилены в других городах Европы.