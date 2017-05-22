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Группировка ИГ устроила теракт в Манчестере
23.05.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Ответственность за теракт в Манчестере (Великобритания) взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ), сообщают СМИ на заявление боевиков.
© REUTERS NEIL HALL
Боевики ИГ заявили, что теракт стал ответом на бомбардировки в Ираке и Сирии.
Ранее СМИ сообщили, что полиция Манчестера арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Аресты были произведены в районах Чорлтон и Эштон. Однако правоохранители подтвердили задержание только одного человека. "В отношении инцидента на "Манчестер Арене" мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере", — говорится в заявлении полиции.
В полиции также заявили, что арест в одном из торговых центров города, который был на некоторое время эвакуирован, не связан с терактом.
Вместе с тем, концертно-спортивная площадка "O2 Арена" в Лондоне объявила об усилении мер безопасности после трагедии в Манчестере. Ранее глава столичной полиции Крессида Дик сообщила, что правоохранители работают в усиленном режиме после теракта.
Кроме того, известно, что меры безопасности усилены в других городах Европы.
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Жертвами теракта, по последним данным, стали 22 человека, среди погибших - восьмилетняя девочка.
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