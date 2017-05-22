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СК назвал версии возникновения пожара на пивзаводе в Гродно

23.05.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Основными версиями возникновения пожара в неиспользуемом здании пивзавода в Гродно являются поджог и неосторожное обращение с огнем, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

СК назвал версии возникновения пожара на пивзаводе в Гродно
© Фото: Гродненское областное УМЧС
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Пожар в здании на улице Заводской областного центра произошел в воскресенье 21 мая: огонь уничтожил кровлю здания, а также конструкции третьего этажа. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, на месте происшествия работали следователи СК и эксперты управления ГКСЭ.

"На текущий момент в качестве основных версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог", – сказал Шершеневич.

По его словам, в настоящее время опрашиваются очевидцы пожара, с расположенных поблизости от завода зданий изъяты записи камер наружного наблюдения. 

Собеседник Sputnik также рассказал, что следователи проводят ряд процессуальных действия, а также устанавливают размер причиненного СООО "Гроднопромэнерго" ущерба. 

Шершеневич сообщил, что по завершении проверки УСК даст правовую оценку произошедшему в здании, имеющем историко-культурную ценность. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сейчас следователи устанавливают размер ущерба, причиненного возгоранием в здании, имеющем историко-культурную ценность.

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