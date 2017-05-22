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СК назвал версии возникновения пожара на пивзаводе в Гродно
23.05.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Основными версиями возникновения пожара в неиспользуемом здании пивзавода в Гродно являются поджог и неосторожное обращение с огнем, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
© Фото: Гродненское областное УМЧС
Пожар в здании на улице Заводской областного центра
"На текущий момент в качестве основных версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог", – сказал Шершеневич.
По его словам, в настоящее время опрашиваются очевидцы пожара, с расположенных поблизости от завода зданий изъяты записи камер наружного наблюдения.
Собеседник Sputnik также рассказал, что следователи проводят ряд процессуальных действия, а также устанавливают размер причиненного СООО "Гроднопромэнерго" ущерба.
Шершеневич сообщил, что по завершении проверки УСК даст правовую оценку произошедшему в здании, имеющем историко-культурную ценность.
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Сейчас следователи устанавливают размер ущерба, причиненного возгоранием в здании, имеющем историко-культурную ценность.
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