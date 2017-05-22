СК назвал версии возникновения пожара на пивзаводе в Гродно

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Основными версиями возникновения пожара в неиспользуемом здании пивзавода в Гродно являются поджог и неосторожное обращение с огнем, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Фото: Гродненское областное УМЧС В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

Пожар в здании на улице Заводской областного центра произошел в воскресенье 21 мая : огонь уничтожил кровлю здания, а также конструкции третьего этажа. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, на месте происшествия работали следователи СК и эксперты управления ГКСЭ.

"На текущий момент в качестве основных версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог", – сказал Шершеневич.

По его словам, в настоящее время опрашиваются очевидцы пожара, с расположенных поблизости от завода зданий изъяты записи камер наружного наблюдения.

Собеседник Sputnik также рассказал, что следователи проводят ряд процессуальных действия, а также устанавливают размер причиненного СООО "Гроднопромэнерго" ущерба.

Шершеневич сообщил, что по завершении проверки УСК даст правовую оценку произошедшему в здании, имеющем историко-культурную ценность.