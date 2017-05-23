Белорус спрятал в бампере и под сиденьями Mazda сигареты на €9 тыс.

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники таможни задержали в международном пункте пропуска "Райгардас" гражданина Беларуси, который спрятал в тайниках своего автомобиля от контроля более 3 тысяч пачек сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.



© Фото: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше

Контрабандиста выявили литовские таможенники в понедельник, он следовал из Беларуси в Литву на автомобиле Mazda 626.

"Машина показалась подозрительной, поэтому было решено ее детально проверить", – сообщили в службе.

В ходе тщательного досмотра автомобиля, принадлежащего 46-летнему мужчине, выяснилось, что задний бампер машины и сиденья оснащены тайниками – в них в общей сложности находилось 3110 пачек сигарет "Минск Superslims" и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По информации таможенников, общая стоимость контрабандного груза составила более 9 тысяч евро.