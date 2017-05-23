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Белорус спрятал в бампере и под сиденьями Mazda сигареты на €9 тыс.
23.05.2017 20:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники таможни задержали в международном пункте пропуска "Райгардас" гражданина Беларуси, который спрятал в тайниках своего автомобиля от контроля более 3 тысяч пачек сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
© Фото: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Контрабандиста выявили литовские таможенники в понедельник, он следовал из Беларуси в Литву на автомобиле Mazda 626.
"Машина показалась подозрительной, поэтому было решено ее детально проверить", – сообщили в службе.
В ходе тщательного досмотра автомобиля, принадлежащего 46-летнему мужчине, выяснилось, что задний бампер машины и сиденья оснащены тайниками – в них в общей сложности находилось 3110 пачек сигарет "Минск Superslims" и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
По информации таможенников, общая стоимость контрабандного груза составила более 9 тысяч евро.
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Тайники в автомобиле были обнаружены в ходе тщательного досмотра, так как машина показалась таможенникам подозрительной.
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