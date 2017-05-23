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Безработный в Мозырском районе, угрожая палкой, ограбил шестиклассниц

23.05.2017 20:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Мозырском районе безработного мужчину, который подозревается в ограблении двух школьниц, сообщила газета "Полесье своими глазами" со ссылкой на начальника Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрея Гриба.

Безработный в Мозырском районе, угрожая палкой, ограбил шестиклассниц
© Pixabay
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Инцидент, по информации издания, произошел в поселке Криничный: к двум 13-летним девочкам подошел незнакомый мужчина и, угрожая палкой, потребовал отдать деньги.

Как сообщил Гриб, злоумышленник завладел небольшой суммой – 4 рублями, однако родственники детей все равно обратились в милицию.

Мужчину задержали в одном из дворов в том же поселке, впоследствии выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного Мозырским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж): мужчине за совершенное преступление грозит строгое наказание – до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленник завладел небольшой суммой – 4 рублями, однако родственники детей все равно обратились в милицию.

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