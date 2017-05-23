Безработный в Мозырском районе, угрожая палкой, ограбил шестиклассниц

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Мозырском районе безработного мужчину, который подозревается в ограблении двух школьниц, сообщила газета " Полесье своими глазами " со ссылкой на начальника Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрея Гриба.



© Pixabay Женщина смогла отбиться от уличного грабителя в Жодино

Инцидент, по информации издания, произошел в поселке Криничный: к двум 13-летним девочкам подошел незнакомый мужчина и, угрожая палкой, потребовал отдать деньги.

Как сообщил Гриб, злоумышленник завладел небольшой суммой – 4 рублями, однако родственники детей все равно обратились в милицию.

Мужчину задержали в одном из дворов в том же поселке, впоследствии выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного Мозырским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж): мужчине за совершенное преступление грозит строгое наказание – до шести лет лишения свободы.