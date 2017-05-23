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Daewoo Matiz упал с путепровода в Минске
24.05.2017 09:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Daewoo Matiz упал с путепровода в белорусской столице, сообщили в отделе ГАИ Центрального района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла в среду утром на улице Орловской: около 06:10 водитель на машине ехал в сторону проспекта Победителей, но не справился с управлением.
В результате Daewoo пробил разделительное ограждение у упал вниз с путепроводо.
По предварительной информации, 23-летний водитель получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
В настоящее время ГАИ устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
Аналогичное ДТП произошло на этом же путепроводе год назад: 20 апреля 2016 года Peugeot сбил дорожного рабочего и упал вниз. Тогда в машине находились женщина и ребенок – у них были диагностированы ЧМТ.
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Аналогичное ДТП произошло на этом же путепроводе год назад: 20 апреля 2016 года Peugeot сбил дорожного рабочего и упал вниз.
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