Daewoo Matiz упал с путепровода в Минске

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Daewoo Matiz упал с путепровода в белорусской столице, сообщили в отделе ГАИ Центрального района Минска.



© Sputnik / Виктор Толочко ДТП в центре Минска: Peugeot насмерть сбил рабочего и упал с моста

Авария произошла в среду утром на улице Орловской: около 06:10 водитель на машине ехал в сторону проспекта Победителей, но не справился с управлением.

В результате Daewoo пробил разделительное ограждение у упал вниз с путепроводо.

По предварительной информации, 23-летний водитель получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

В настоящее время ГАИ устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Аналогичное ДТП произошло на этом же путепроводе год назад: 20 апреля 2016 года Peugeot сбил дорожного рабочего и упал вниз. Тогда в машине находились женщина и ребенок – у них были диагностированы ЧМТ.