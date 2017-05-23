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ЧП в поезде Минск – Брест: устанавливается причина пожара в тамбуре

24.05.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Эксперты устанавливают причину пожара в тамбуре пассажирского поезда Минск — Брест, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 мая около 16:20 на железнодорожной станции Ивацевичи в тамбуре поезда № 607, следовавшего из столицы в областной центр.

Огонь повредил внутреннюю обшивку тамбура на площади 0,2 квадратных метра. До прибытия спасателей пассажиры (47 человек) самостоятельно покинули вагон. "Пострадавших нет", — сообщили в УМЧС.

"Причина загорания устанавливается", — добавили спасатели, не уточнив основные версии ЧП.

Задержка в движении поезда составила 45 минут. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Из-за ЧП задержка в движении поезда составила 45 минут, никто из пассажиров не пострадал.

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