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ЧП в поезде Минск – Брест: устанавливается причина пожара в тамбуре
24.05.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Эксперты устанавливают причину пожара в тамбуре пассажирского поезда Минск — Брест, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 23 мая около 16:20 на железнодорожной станции Ивацевичи в тамбуре поезда № 607, следовавшего из столицы в областной центр.
Огонь повредил внутреннюю обшивку тамбура на площади 0,2 квадратных метра. До прибытия спасателей пассажиры (47 человек) самостоятельно покинули вагон. "Пострадавших нет", — сообщили в УМЧС.
"Причина загорания устанавливается", — добавили спасатели, не уточнив основные версии ЧП.
Задержка в движении поезда составила 45 минут.
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Из-за ЧП задержка в движении поезда составила 45 минут, никто из пассажиров не пострадал.
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