ЧП в поезде Минск – Брест: устанавливается причина пожара в тамбуре

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Эксперты устанавливают причину пожара в тамбуре пассажирского поезда Минск — Брест, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 мая около 16:20 на железнодорожной станции Ивацевичи в тамбуре поезда № 607, следовавшего из столицы в областной центр.

Огонь повредил внутреннюю обшивку тамбура на площади 0,2 квадратных метра. До прибытия спасателей пассажиры (47 человек) самостоятельно покинули вагон. "Пострадавших нет", — сообщили в УМЧС.

"Причина загорания устанавливается", — добавили спасатели, не уточнив основные версии ЧП.

Задержка в движении поезда составила 45 минут.