Бешеная лиса забежала в Гродно

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Ветеринары ввели карантин на одной из улиц в частном секторе в Гродно, где местные жители обнаружили бешеную лису, сообщили в Гродненской городской ветеринарной станции.



© Sputnik Алексей Даничев Бешеная лиса напала на домашних собак в Скиделе

Это не первый зарегистрированный случай бешенства в Гродненской области в текущем году: в марте в Скиделе бешеная лиса напала на домашних животных .

"Лисица забежала на частное подворье. Лабораторно установлено, что животное было больным. В связи с этим на улице объявлен карантин, проводится комплекс антирабических мероприятий", – сообщили Sputnik в среду в ветстанции.

По словам ветеринаров, хозяева подворья, которые обнаружили дикое животное, пояснили, что, скорее всего, лиса "пообщалась с собаками, до курятника не добежала".

После того как было лабораторно подтверждено, что лисица больна, в месте очага бешенства была проведена вакцинация всех животных. "В настоящее время мероприятия продолжаются, мы вакцинируем собак, кошек, коров, коз на прилегающих территориях", – сказали собеседники Sputnik.

Как отметили специалисты, основным источником рабической инфекции в Беларуси являются красношерстные лисы, волки и енотовидные собаки – все они в связи с этим они отнесены к разряду вредных животных.