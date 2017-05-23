Из-за пожара в тамбуре одного из вагонов на 45 минут задержался поезд Минск-Брест

23 мая примерно в 16.19 поступило сообщение о загорании в тамбуре пассажирского поезда на станции Ивацевичи. Подробности сообщает управление МЧС по Брестской области.

Инцидент произошел в поезде № 607 Минск-Брест, огонь повредил внутреннюю обшивку. Пострадавших нет, до прибытия спасателей 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон.

Задержка в движении составила 45 минут. Специалисты выясняют причину пожара.