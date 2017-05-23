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Из-за пожара в тамбуре одного из вагонов на 45 минут задержался поезд Минск-Брест
23 мая примерно в 16.19 поступило сообщение о загорании в тамбуре пассажирского поезда на станции Ивацевичи. Подробности
Инцидент произошел в поезде № 607 Минск-Брест, огонь повредил внутреннюю обшивку. Пострадавших нет, до прибытия спасателей 47 пассажиров самостоятельно покинули вагон.
Задержка в движении составила 45 минут. Специалисты выясняют причину пожара.
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Задержка в движении составила 45 минут.
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