Автомобиль Opel сгорел вместе с гаражом в Бобруйске

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Opel был уничтожен огнем в результате пожара в гараже в Бобруйске, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.



© Pixabay На полигоне промышленных отходов под Минском произошел пожар

Пожар в районном центре произошел накануне вечером на улице Гагарина: спасателям информация о ЧП поступила в 20:28.

"По прибытии сотрудников МЧС к месту вызова происходило горение автомобиля в гараже открытым пламенем", – сказали в управлении.

По словам собеседников Sputnik, в результате был полностью уничтожен автомобиль Opel Astra 1998 года выпуска, огнем повреждены обшивка потолка в гараже, закопчены стены.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.