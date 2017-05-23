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Автомобиль Opel сгорел вместе с гаражом в Бобруйске

24.05.2017 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Opel был уничтожен огнем в результате пожара в гараже в Бобруйске, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.

Автомобиль Opel сгорел вместе с гаражом в Бобруйске
© Pixabay
На полигоне промышленных отходов под Минском произошел пожар

Пожар в районном центре произошел накануне вечером на улице Гагарина: спасателям информация о ЧП поступила в 20:28.

"По прибытии сотрудников МЧС к месту вызова происходило горение автомобиля в гараже открытым пламенем", – сказали в управлении. 

По словам собеседников Sputnik, в результате был полностью уничтожен автомобиль Opel Astra 1998 года выпуска, огнем повреждены обшивка потолка в гараже, закопчены стены.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда пожарные прибыли к месту вызова, машина, стоящая в гараже, горела открытым пламенем.

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