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Автомобиль Opel сгорел вместе с гаражом в Бобруйске
24.05.2017 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Opel был уничтожен огнем в результате пожара в гараже в Бобруйске, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.
Пожар в районном центре произошел накануне вечером на улице Гагарина: спасателям информация о ЧП поступила в 20:28.
"По прибытии сотрудников МЧС к месту вызова происходило горение автомобиля в гараже открытым пламенем", – сказали в управлении.
По словам собеседников Sputnik, в результате был полностью уничтожен автомобиль Opel Astra 1998 года выпуска, огнем повреждены обшивка потолка в гараже, закопчены стены.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.
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Когда пожарные прибыли к месту вызова, машина, стоящая в гараже, горела открытым пламенем.
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