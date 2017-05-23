Снова без водителя: укатившийся со стоянки Ford сбил женщину в Гродно

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Укатившийся со стоянки легковой автомобиль сбил пенсионерку в Гродно, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Витебске" title="ДТП в Витебске" class="">

Витебске" title="ДТП в Витебске" class=""> © Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Toyota без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске

ДТП произошло накануне около 16:00 в одном из дворов областного центра.

"Мужчина оставил свой Ford во дворе и ушел домой. С его слов, машина была поставлена на ручной тормоз и передачу", – сказали в ГАИ.

По информации инспекторов, автовладелец пояснил, что через какое-то время он услышал шум во дворе и, выглянув в окно, не обнаружил машину на месте парковки.

В ГАИ уточнили, что Ford съехал в кювет и при этом сбил на пешеходной дорожке пожилую женщину: скорую и милицию на место ДТП вызвали очевидцы.

В результате жительница Гродно получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.

Аналогичный случай, но со смертельным исходом произошел 14 мая в Витебске: тогда под колесами покатившегося без водителя легкового автомобиля Toyota погибла 70-летняя женщина .