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Снова без водителя: укатившийся со стоянки Ford сбил женщину в Гродно
24.05.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Укатившийся со стоянки легковой автомобиль сбил пенсионерку в Гродно, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
ДТП произошло накануне около 16:00 в одном из дворов областного центра.
"Мужчина оставил свой Ford во дворе и ушел домой. С его слов, машина была поставлена на ручной тормоз и передачу", – сказали в ГАИ.
По информации инспекторов, автовладелец пояснил, что через какое-то время он услышал шум во дворе и, выглянув в окно, не обнаружил машину на месте парковки.
В ГАИ уточнили, что Ford съехал в кювет и при этом сбил на пешеходной дорожке пожилую женщину: скорую и милицию на место ДТП вызвали очевидцы.
В результате жительница Гродно получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.
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Аналогичный случай, но со смертельным исходом произошел 14 мая в Витебске: тогда под колесами покатившегося без водителя легкового автомобиля Toyota погибла 70-летняя...
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