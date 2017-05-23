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Почти три часа потребовалось на тушение горящей свалки под Минском

24.05.2017 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 23 мая на полигоне промышленных отходов в деревне Пашковичи (Минский район) горел мусор. Чтобы потушить огонь, потребовалось почти три часа, сообщили в Минском областном управлении МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Когда на место приехали пожарные, горел мусор на площади 350 квадратных метров и на высоте 30 метров полигона. К 23.37 пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Предполагаемая причина — поджог. Сейчас устанавливают точную причину случившегося и возможных виновников.

 
 
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