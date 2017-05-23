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Почти три часа потребовалось на тушение горящей свалки под Минском
Вечером 23 мая на полигоне промышленных отходов в деревне Пашковичи (Минский район) горел мусор. Чтобы потушить огонь, потребовалось почти три часа, сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Когда на место приехали пожарные, горел мусор на площади 350 квадратных метров и на высоте 30 метров полигона. К 23.37 пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Предполагаемая причина — поджог. Сейчас устанавливают точную причину случившегося и возможных виновников.
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Предполагаемая причина - поджог.
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