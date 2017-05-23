ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпавшая из прицепа бочка спровоцировала ДТП возле Березы

24.05.2017 11:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Автомобиль Chevrolet Niva вылетел в кювет и перевернулся из-за выпавшей из прицепа ехавшей впереди машины бочки, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Выпавшая из прицепа бочка спровоцировала ДТП возле БерезыГродно" title="Место ДТП в Гродно" class="">
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Снова без водителя: укатившийся со стоянки Ford сбил женщину в Гродно

Авария во вторник 23 мая около 16:40 на автодороге Р-2 "Столбцы – Ивацевичи – Кобрин".

"По предварительной информации, из прицепа машины Renault Laguna, за рулем которой был 38-летний мужчина, выпала на полосу встречного движения бочка", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet Niva. Его водитель, 26-летний житель города Ивацевичи, заметив бочку, резко свернул – машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 28-летний пассажир Chevrolet получил травмы и был помещен в Ивацевичскую центральную районную больницу

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии пострадал пассажир Chevrolet – мужчина был с травмами госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Почти три часа потребовалось на тушение горящей свалки под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика