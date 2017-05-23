Выпавшая из прицепа бочка спровоцировала ДТП возле Березы

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Автомобиль Chevrolet Niva вылетел в кювет и перевернулся из-за выпавшей из прицепа ехавшей впереди машины бочки, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Гродно" title="Место ДТП в Гродно" class=""> © Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Снова без водителя: укатившийся со стоянки Ford сбил женщину в Гродно

Авария во вторник 23 мая около 16:40 на автодороге Р-2 "Столбцы – Ивацевичи – Кобрин".

"По предварительной информации, из прицепа машины Renault Laguna, за рулем которой был 38-летний мужчина, выпала на полосу встречного движения бочка", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet Niva. Его водитель, 26-летний житель города Ивацевичи, заметив бочку, резко свернул – машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 28-летний пассажир Chevrolet получил травмы и был помещен в Ивацевичскую центральную районную больницу

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.