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Выпавшая из прицепа бочка спровоцировала ДТП возле Березы
24.05.2017 11:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Автомобиль Chevrolet Niva вылетел в кювет и перевернулся из-за выпавшей из прицепа ехавшей впереди машины бочки, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Авария во вторник 23 мая около 16:40 на автодороге Р-2 "Столбцы – Ивацевичи – Кобрин".
"По предварительной информации, из прицепа машины Renault Laguna, за рулем которой был 38-летний мужчина, выпала на полосу встречного движения бочка", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Chevrolet Niva. Его водитель, 26-летний житель города Ивацевичи, заметив бочку, резко свернул – машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП 28-летний пассажир Chevrolet получил травмы и был помещен в Ивацевичскую центральную районную больницу
В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.
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В аварии пострадал пассажир Chevrolet – мужчина был с травмами госпитализирован.
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