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Очередную налоговую "прачечную" выявили в Минске
24.05.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Деятельность преступной группы, созданной в 2013 году для уклонения юрлицами от уплаты налогов, пресечена правоохранителями в Минске, сообщил официальный представитель столичного УСК Алексей Климович.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации следствия, обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных накладных занимались трое жителей Минска.
"Деятельность группы была хорошо законспирирована – распределялись роли, вырабатывались меры личной и информационной безопасности", – сказал Климович.
По его словам, услугами "прачечной" пользовались компании, торгующие оптом автозапчастями и стройатериалами, – товары продавались за наличные, а затем "теневики" оформляли на него необходимые документы.
Собеседник Sputnik отметил, что в ходе расследования дела было проведено более 30 обысков, предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.
"На имущество подозреваемых, в том числе шесть квартир, четыре земельных участка, а также расчетные счета, наложен арест", – сказал Климович.
В настоящее время в отношении участников группы, а также руководителей шести фирм возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси.
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На имущество подозреваемых – шесть квартир и четыре земельных участка – наложен арест.
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