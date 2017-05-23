МИНСК, 24 мая – Sputnik. Деятельность преступной группы, созданной в 2013 году для уклонения юрлицами от уплаты налогов, пресечена правоохранителями в Минске, сообщил официальный представитель столичного УСК Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов

По информации следствия, обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных накладных занимались трое жителей Минска.

"Деятельность группы была хорошо законспирирована – распределялись роли, вырабатывались меры личной и информационной безопасности", – сказал Климович.

По его словам, услугами "прачечной" пользовались компании, торгующие оптом автозапчастями и стройатериалами, – товары продавались за наличные, а затем "теневики" оформляли на него необходимые документы.

Собеседник Sputnik отметил, что в ходе расследования дела было проведено более 30 обысков, предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

"На имущество подозреваемых, в том числе шесть квартир, четыре земельных участка, а также расчетные счета, наложен арест", – сказал Климович.

В настоящее время в отношении участников группы, а также руководителей шести фирм возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси.