Геофизик Белоруснефти пострадал при работе на скважине под Речицей

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Работник ПО "Белорусьнефть" пострадал при проведении работ на скважине в Речицком районе – мужчине механизмом буровой оторвало два пальца, сообщила газета " Днепровец " со ссылкой на заместителя начальника Речицкого райотдела Следственного комитета Константина Сакира.

Работник управления промыслово-геофизических работ Белоруснефти был доставлен в Речицкую центральную районную больницу в понедельник 22 мая.

Прибывшая к месту проведения работ на скважине нефтяного месторождения вблизи деревни Ровенская Слобода следственно-оперативная группа установила, что травму – ампутацию двух пальцев – мужчина получил при подъеме из скважины геофизического оборудования из-за нарушения правил ТБ.

Следователи осмотрели место происшествия, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения и документы по охране труда.

В настоящее время пострадавший работник находится в травматологии ЦРБ, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.