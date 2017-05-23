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Геофизик Белоруснефти пострадал при работе на скважине под Речицей

24.05.2017 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Работник ПО "Белорусьнефть" пострадал при проведении работ на скважине в Речицком районе – мужчине механизмом буровой оторвало два пальца, сообщила газета "Днепровец" со ссылкой на заместителя начальника Речицкого райотдела Следственного комитета Константина Сакира.

Геофизик Белоруснефти пострадал при работе на скважине под Речицей
© Фото: Днепровец
Труба упала на помощника бурильщика в Речицком районе

Работник управления промыслово-геофизических работ Белоруснефти был доставлен в Речицкую центральную районную больницу в понедельник 22 мая. 

Прибывшая к месту проведения работ на скважине нефтяного месторождения вблизи деревни Ровенская Слобода следственно-оперативная группа установила, что травму – ампутацию двух пальцев – мужчина получил при подъеме из скважины геофизического оборудования из-за нарушения правил ТБ.

Следователи осмотрели место происшествия, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения и документы по охране труда.

В настоящее время пострадавший работник находится в травматологии ЦРБ, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

 
Теги: Минск
 
 
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Травму – ампутацию двух пальцев – мужчина получил при подъеме из скважины геофизического оборудования из-за нарушения правил ТБ.

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