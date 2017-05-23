ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французскую биатлонистку Анаис Шевалье сбила машина

24.05.2017 13:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Французская биатлониста Анаис Шевалье попала в дорожно-транспортное происшествие во время тренировки на велосипеде, об этом спортсменка рассказала на своей страницей в Facebook.

"Я расширила список вещей, которых нужно бояться после возобновления тренировок. Я разгневана. Автомобилисты, мы не защищены, когда едем на велосипеде. Спасибо, что играете с нашими жизнями", — сказала биатлонистка.

По словам Шевалье, она не сильно пострадала в аварии. "Мне повезло, что я отделалась "всего лишь" сломанной ключицей и сильным испугом", — пояснила спортсменка.

Француженка из-за случившегося вынуждена прекратить тренировки. "Короткое время буду ограничена в движении", — добавила биатлонистка.

На счету Шевалье два серебра и две бронзы на Чемпионатах мира.

Хэйден, Фрум и Скарпони

Инцидент с французской спортсменкой далеко не первый за последние несколько месяцев. Так, в конце апреля в аналогичном ДТП погиб победитель веломногодневки "Джиро д'Италия" 2011 года итальянец Микеле Скарпони.

В начале мая еще один велосипедист Крис Фрум, трижды становившийся чемпионом "Тур де Франс", попал в ДТП на юге Франции во время тренировки. К счастью, спортсмен серьезно не пострадал.

17 мая в аварию попал победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 Ники Хэйден (США), который совершал прогулку на велосипеде. В понедельник спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание, врачи пять дней боролись за его жизнь. Гонщик завещал свои органы нуждающимся.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последнее время это четвертое ДТП с участием спортсменов, которые тренировались на велосипеде и попали под колеса авто.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Геофизик Белоруснефти пострадал при работе на скважине под Речицей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика