ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если бы не МЧС. В Светлогорске спасатели сняли с балкона третьего этажа висящего на руках мужчину

24.05.2017 14:07 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Повисшего на балконе третьего этажа мужчину спасли работники МЧС. Инцидент произошел 23 мая вечером. Подробности сообщает местный телеканал «Ранак».


23 мая жители Светлогорска сообщили в МЧС о том, что на балконе третьего этажа одной из многоэтажек на руках висит мужина и зовет на помощь. Прибывшие на место спасатели при помощи приставной лестницы, помогли спуститься страдальцу с десятиметровой высоты на землю.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Любителем экстрима оказался 40-летний местный житель. Пришел в гости к другу, выпили, закусили, а затем, как это нередко бывает, приятели поссорились и гость решил уйти. Но не через дерь, а через окно. Впрочем, когда оказался по ту сторону балконной рамы одумался. Только забраться назад уже не смог, не хватало сил. А потому оставалось висеть и взывать о помощи. Кстати, делал это светлогорец, почему-то, на английском языке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая жители Светлогорска обратились в МЧС с сообщением о том, что на балконе третьего этажа одной из многоэтажек на руках висит мужина и просит о помощи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Французскую биатлонистку Анаис Шевалье сбила машина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика