Если бы не МЧС. В Светлогорске спасатели сняли с балкона третьего этажа висящего на руках мужчину

Повисшего на балконе третьего этажа мужчину спасли работники МЧС. Инцидент произошел 23 мая вечером. Подробности сообщает местный телеканал «Ранак».





23 мая жители Светлогорска сообщили в МЧС о том, что на балконе третьего этажа одной из многоэтажек на руках висит мужина и зовет на помощь. Прибывшие на место спасатели при помощи приставной лестницы, помогли спуститься страдальцу с десятиметровой высоты на землю.

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Любителем экстрима оказался 40-летний местный житель. Пришел в гости к другу, выпили, закусили, а затем, как это нередко бывает, приятели поссорились и гость решил уйти. Но не через дерь, а через окно. Впрочем, когда оказался по ту сторону балконной рамы одумался. Только забраться назад уже не смог, не хватало сил. А потому оставалось висеть и взывать о помощи. Кстати, делал это светлогорец, почему-то, на английском языке.