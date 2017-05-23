Байкер на Suzuki вылетел в кювет в Новогрудском районе

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Мотоциклист пострадал в результате аварии в Новогрудском районе: мужчина на мотоцикле вылетел на неосвещенной дороге в кювет, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 23:00 на автодороге Н7087 вблизи деревни Мостище.

"Мужчина не справился с управлением, выехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В результате аварии 32-летний мужчина, житель Новогрудка, получил серьезные травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.