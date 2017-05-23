|
Байкер на Suzuki вылетел в кювет в Новогрудском районе
24.05.2017 14:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Мотоциклист пострадал в результате аварии в Новогрудском районе: мужчина на мотоцикле вылетел на неосвещенной дороге в кювет, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло накануне около 23:00 на автодороге Н7087 вблизи деревни Мостище.
"Мужчина не справился с управлением, выехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.
В результате аварии 32-летний мужчина, житель Новогрудка, получил серьезные травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшего мотоциклиста бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии