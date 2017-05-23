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ГУВД: минчанка оплатила свои покупки чужой банковской картой

24.05.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минска, которая нашла чужую банковскую карту и воспользовалась ей в магазине, сообщили в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в Московском районе столицы. Мужчина возвращался домой, когда на его мобильный телефон пришло сообщение, что с карт-счета сняты деньги. Причем в то время, когда он карточкой не рассчитывался. Минчанин заподозрил неладное и заблокировал карту, после чего обратился в милицию.

Сотрудники Московского РУВД установили магазин, в котором была произведена оплата данной карточкой. Вскоре минчанку задержали.

"Женщина пояснила, что нашла банковскую карточку возле пиццерии и решила воспользоваться ею в магазине, так как карта бесконтактная и пин-код не требуется", — рассказали в ГУВД.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники). Теперь ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или без лишения.

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец карточки заподозрил неладное, когда получил сообщение, что с его карт-счета сняты деньги.

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