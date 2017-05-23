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Убийство 22-летней давности в Гомеле: грозит смертная казнь

24.05.2017 16:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Задержанный за злостное хулиганство житель Гомеля стал фигурантом дела об изнасиловании и убийстве, которое произошло 22 года назад, передает "Гомельская правда".

Убийство 22-летней давности в Гомеле: грозит смертная казнь
© Sputnik/
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Уголовное дело было возбуждено в отношении 45-летнего гомельчанина по факту злостного хулиганства с применением ножа, однако результаты экспертизы вывели следователей на нераскрытое дело об изнасиловании и убийстве.

Убийство 17-летней жительницы Калинковичей произошло в 1995 году. По версии следствия, сначала девушка подверглась изнасилованию, а затем была убита.

В ходе проведения генетической экспертизы выявились сходства биологического материала гомельчанина с хранившимися в ГКСЭ образцами, взятыми с тела погибшей 22 года назад.

Подозреваемый находится под стражей, его ждет психиатрическая экспертиза. По информации издания, ссылающегося на УСК по Гомельской области, ему вменяется статья, по которой может быть назначена смертная казнь.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По данным экспертизы, совпали образцы, взятые на месте убийства, совершенного в 1995 году, и биологические материалы 45-летнего жителя областного центра, попавшегося...

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