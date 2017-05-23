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Женщину, избившую в магазине маленького ребенка, ищут в Молодечно

24.05.2017 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают в Молодечно личность женщины, которая в зале торгового объекта избила ребенка, сообщил ресурс "Край".

Инцидент в районном центре произошел 24 апреля в магазине "Родны Кут", расположенном на улице "Великий Гостинец".

Как сообщил старший участковый инспектор ИДН райотдела внутренних дел Александр Пушкаревич, посетительница магазина пришла в торговый объект с маленьким мальчиком, вероятно, сыном. При этом ребенок несколько раз убегал от нее по торговому залу. Такое поведение мальчика разозлило женщину, и она избила ребенка – момент попал на записи камер видеонаблюдения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, в милиции просят горожан, которые что-либо знают о разыскиваемой, сообщить известную им информацию в РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетительницу торгового объекта разозлило то, что ребенок несколько раз убегал от нее по торговому залу.

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