Недосмотрели…

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24.05.2017 — ЧП | Заря над Бугом
Из окна четвертого этажа общежития в агрогородке Чернавчицы 20 мая выпал трехлетний мальчик.
Как рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова, малыш упал на козырек здания. В результате падения он получил различные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.
Мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых. В какой-то момент 3-летний ребенок убежал от сестры. Когда родители мальчика принялись искать ребенка, увидели открытую раму и сына на крыше пристройки. Они немедленно сами отвезли малыша в больницу. Семья, к слову, характеризуется положительно.
По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.
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Из окна четвертого этажа общежития в агрогородке Чернавчицы 20 мая выпал трехлетний мальчик. Как рассказала официальный представитель УСК по Брестской области...
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