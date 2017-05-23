Недосмотрели…

Из окна четвертого этажа общежития в агрогородке Чернавчицы 20 мая выпал трехлетний мальчик.

Как рассказала официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова, малыш упал на козырек здания. В результате падения он получил различные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых. В какой-то момент 3-летний ребенок убежал от сестры. Когда родители мальчика принялись искать ребенка, увидели открытую раму и сына на крыше пристройки. Они немедленно сами отвезли малыша в больницу. Семья, к слову, характеризуется положительно.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.