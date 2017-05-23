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Лжесвященник в Минске собирал "пожертвования" для больных раком детей

24.05.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который, представляясь священником, предлагал жителям города освятить за деньги квартиры, а также собирал пожертвования для якобы онкобольных детей, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

О мужчине, который под видом священнослужителя мошенническим путем завладел 35 долларами США, в Первомайский РУВД обратилась с заявлением минчанка. Затем в милицию пришел еще один потерпевший – у него злоумышленник выманил 30 рублей.

"Мужчина, представляясь отцом Александром, ходил по дому и предлагал освятить квартиры", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что "святой отец" давал людям записки для заполнения, чтобы потом якобы передать монахам из Греции, прибывшим в Минск. По информации правоохранителей, выяснилось: одному минчанину он предлагал купить ладанку за 35 рублей, а затем был замечен при сборе пожертвований для детей с онкологическими заболеваниями.

В настоящее время "священник" – 44-летний нигде не работающий и ранее судимый житель Минска – задержан по подозрению в мошенничестве.

В БПЦ милицию проинформировали, что данный мужчина священнослужителем не является и благословения на сбор пожертвований от церкви не получал.

Сейчас сотрудники столичной милиции разыскивают других жертв "отца Александра": в ГУВД не исключают, что он действовал не только в Минске, но и в других регионах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники столичной милиции разыскивают других жертв "отца Александра": в ГУВД не исключают, что он действовал не только в Минске, но и в других регионах...

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