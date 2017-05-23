ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске горел двухэтажный коттедж на улице Аннаева

24.05.2017 17:32 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

24 мая примерно в 15.30 очевидцы сообщили о горящем доме на улице Аннаева, 35 в Минске. На месте работали сотрудники МЧС.


Фото: Алексей Судников, TUT.BY

Оказалось, горел двухэтажный частный дом. Эвакуация не потребовалась, хозяйка вместе с грудным ребенком сама покинула помещение и вызвала спасателей.

К 16.18 пожар ликвидировали, рассказал TUT.BY замначальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эвакуация не потребовалась, хозяйка сама покинула помещение и вызвала спасателей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Брестском районе на канализационно-насосной станции умер рабочий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика