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В Минске горел двухэтажный коттедж на улице Аннаева
24 мая примерно в 15.30 очевидцы сообщили о горящем доме на улице Аннаева, 35 в Минске. На месте работали сотрудники МЧС.
Оказалось, горел двухэтажный частный дом. Эвакуация не потребовалась, хозяйка вместе с грудным ребенком сама покинула помещение и вызвала спасателей.
К 16.18 пожар ликвидировали, рассказал TUT.BY замначальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский.
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Эвакуация не потребовалась, хозяйка сама покинула помещение и вызвала спасателей.
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