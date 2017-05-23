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УВД: сорвавшийся с домкрата Citroen насмерть придавил владельца

24.05.2017 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Устанавливаются подробности происшествия в Пружанском районе, в результате которого погиб автовладелец, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня в деревне Добучин, где местный житель ремонтировал принадлежащий ему автомобиль Citroen Xantia.

Автомобиль был установлен на домкрат, и в один момент машина упала с него, в то время как под ней находился хозяин "Ситроена", 56-летний начальник молочно-товарного комплекса одного из местных агрохозяйств.

Как рассказал представитель УВД, мужчина в результате происшествия скончался на месте от полученных травм.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Устанавливаются подробности происшествия в Пружанском районе, в результате которого погиб автовладелец, сообщил Sputnik в среду официальный...

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