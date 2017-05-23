МИНСК, 24 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибла несовершеннолетняя, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла сегодня днем на автодороге, ведущей из Богушевска в Коковчино. По предварительной информации, Ford Focus, которым управляла 21-летняя жительница Богушевска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2121, за рулем которого находился 75-летний житель Сенненского района.



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В результате столкновения погибла одна из пассажирок "Фокуса", 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сиденье. В салоне также ехали два жителя Богушевска, они были госпитализированы. Водитель в госпитализации не нуждалась.

Водитель "Нивы", а также 40-летний пассажир, также попали в больницу.

Как отметила Сахарова, Сенненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту ДТП по ч. 2, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Сотрудники СК работают на месте происшествия.