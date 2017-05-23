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Тело мужчины обнаружено в канализационной станции в Брестском районе
24.05.2017 19:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Тело сотрудника СГЦ "Западный" обнаружено в помещении канализационно-насосной станции в Брестском районе, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел накануне возле деревни Большие Мотыкалы. Тело было обнаружено коллегой погибшего, он и сообщил в милицию.
Как отметил представитель УВД, на теле 60-летнего жителя деревни Ковердяки, который работал оператором водоочистных систем, не было обнаружено признаков насильственной смерти.
По предварительным данным, работник СГЦ нарушил технику безопасности и вошел в здание без средств защиты. Следствие также располагает информацией, что погибший страдал болезнями сердца.
Обстоятельства трагедии выясняются, назначен ряд экспертиз.
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Тело сотрудника СГЦ "Западный" обнаружено в помещении канализационно-насосной станции в Брестском районе, сообщил Sputnik в среду официальный...
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