Тело мужчины обнаружено в канализационной станции в Брестском районе

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Тело сотрудника СГЦ "Западный" обнаружено в помещении канализационно-насосной станции в Брестском районе, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел накануне возле деревни Большие Мотыкалы. Тело было обнаружено коллегой погибшего, он и сообщил в милицию.

Как отметил представитель УВД, на теле 60-летнего жителя деревни Ковердяки, который работал оператором водоочистных систем, не было обнаружено признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, работник СГЦ нарушил технику безопасности и вошел в здание без средств защиты. Следствие также располагает информацией, что погибший страдал болезнями сердца.

Обстоятельства трагедии выясняются, назначен ряд экспертиз.