Житель Несвижа, задолжавший предпринимателем сотни тысяч долларов, подозревается в мошенничестве





Несвижским районным отделом Следственного комитета на основании поступивших заявлений от граждан возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) в отношении Кабариха Валерия Валерьевича, 1986 года рождения.

30-летний неработающий житель Несвижа подозревается в том, что путем обмана завладел денежными средствами индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 200 000 долларов США.

По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемого совершалась с января по ноябрь 2013 года, когда он работал специалистом по ремонту кассовых аппаратов в коммерческой фирме в Несвиже.

Оказывая услуги по техническому обслуживанию платежного оборудования, мужчина пользовался доверчивостью предпринимателей и занимал у них большие суммы денег в валюте под различными предлогами, в том числе для развития бизнеса, связанного с реализацией кассовых аппаратов. Кредиторам писал расписки, гарантируя возврат и процент от суммы займа.

Следствие располагает данными о 14 фактах мошеннических действий. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше и даже из других регионов.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний Кабариха В.В., могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-93-91, 8(029) 389-79-46.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног