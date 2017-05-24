Нетрезвый милиционер совершил ДТП, в котором пострадала девушка

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Лунинецкого РОВД, который не справился с управлением и снес металлическое ограждение, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 24 мая в Лунинце. "Рено Сценик" под управлением сотрудника милиции выехало на полосу встречного движения у путепровода со стороны улицы Октябрьской. Автомобиль снес металлическое ограждение, после чего перевернулся и вновь стал на колеса. В результате аварии серьезные телесные повреждения (сотрясение мозга, перелом бедренной кости) получила жительница Кожан-Городка 1999 года рождения. Девушку госпитализировали.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.

УВД Брестского облисполкома назначило служебную проверку.