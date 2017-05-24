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Двое полицейских в Польше попались на контрабанде сигарет из Беларуси
25.05.2017 08:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали на польско-белорусской границе двух сотрудников полиции Польши, которые пытались вывезти из Беларуси контрабандные сигареты, сообщило издание
© Фото: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Правоохранителей-контрабандистов из Сокулки (Подляшское воеводство) выявили в международном пункте пропуска "Кузница" ("Брузги").
По информации пограничников, один из полицейских вез из Беларуси 662 пачки различных марок, второй – 760 коробок сигарет россыпью.
Как сообщил окружной прокурор Сокулки Артур Куберски, оба правоохранителя признали свою вину в незаконном перемещении через границу табачных изделий и были за совершенное преступление освобождены от занимаемых должностей.
В настоящее время по факту контрабанды табака должностными лицами полиции прокуратурой проводится проверка.
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Один из полицейских вез из Беларуси 662 пачки различных марок, второй – 760 пакетов сигарет россыпью.
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