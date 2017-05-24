Двое полицейских в Польше попались на контрабанде сигарет из Беларуси

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали на польско-белорусской границе двух сотрудников полиции Польши, которые пытались вывезти из Беларуси контрабандные сигареты, сообщило издание Poranny .



© Фото: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше

Правоохранителей-контрабандистов из Сокулки (Подляшское воеводство) выявили в международном пункте пропуска "Кузница" ("Брузги").

По информации пограничников, один из полицейских вез из Беларуси 662 пачки различных марок, второй – 760 коробок сигарет россыпью.

Как сообщил окружной прокурор Сокулки Артур Куберски, оба правоохранителя признали свою вину в незаконном перемещении через границу табачных изделий и были за совершенное преступление освобождены от занимаемых должностей.

В настоящее время по факту контрабанды табака должностными лицами полиции прокуратурой проводится проверка.