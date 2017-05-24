ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое полицейских в Польше попались на контрабанде сигарет из Беларуси

25.05.2017 08:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали на польско-белорусской границе двух сотрудников полиции Польши, которые пытались вывезти из Беларуси контрабандные сигареты, сообщило издание Poranny.

Двое полицейских в Польше попались на контрабанде сигарет из Беларуси
© Фото: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше

Правоохранителей-контрабандистов из Сокулки (Подляшское воеводство) выявили в международном пункте пропуска "Кузница" ("Брузги").

По информации пограничников, один из полицейских вез из Беларуси 662 пачки различных марок, второй – 760 коробок сигарет россыпью.

Как сообщил окружной прокурор Сокулки Артур Куберски, оба правоохранителя признали свою вину в незаконном перемещении через границу табачных изделий и были за совершенное преступление освобождены от занимаемых должностей.

В настоящее время по факту контрабанды табака должностными лицами полиции прокуратурой проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из полицейских вез из Беларуси 662 пачки различных марок, второй – 760 пакетов сигарет россыпью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нетрезвый милиционер совершил ДТП, в котором пострадала девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика