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Вторая жертва ДТП под Сенно: в больнице умер 17-летний пассажир

25.05.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Молодой человек, который был госпитализирован после ДТП в Сенненском районе, скончался от полученных травм в больнице, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Вторая жертва ДТП под Сенно: в больнице умер 17-летний пассажир
© Фото: УСК по Витебской области
Focus врезался на "встречке" в "Ниву": погибла 17-летняя девушка

Авария произошла накануне вблизи городского поселка Богушевск – возле деревни Беленево: в лоб столкнулись Ford Focus и "Нива" — на месте ДТП погибла 17-летняя девушка, которая ехала в Ford в качестве пассажира, еще четыре человека были доставлены скорыми в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники УСК, а также эксперты-криминалисты межрегионального отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

"Семнадцатилетний пассажир Ford скончался вчера вечером в больнице", – сообщила Сахарова.

Как ранее стало известно, авария произошла из-за того, что водитель Ford – 21-летняя женщина – выехала на полосу встречного движения. В отношении нее Сенненским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель Ford – 21-летняя женщина – выехала на полосу встречного движения.

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