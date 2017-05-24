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Вторая жертва ДТП под Сенно: в больнице умер 17-летний пассажир
25.05.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Молодой человек, который был госпитализирован после ДТП в Сенненском районе, скончался от полученных травм в больнице, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Авария произошла накануне вблизи городского поселка Богушевск – возле деревни Беленево: в лоб
"Семнадцатилетний пассажир Ford скончался вчера вечером в больнице", – сообщила Сахарова.
Как ранее стало известно, авария произошла из-за того, что водитель Ford – 21-летняя женщина – выехала на полосу встречного движения. В отношении нее Сенненским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария произошла из-за того, что водитель Ford – 21-летняя женщина – выехала на полосу встречного движения.
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