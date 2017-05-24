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Бес в ребро: гомельчанка зарезала в пьяной ссоре мужа

25.05.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Гомеле местную жительницу, которая подозревается в убийстве мужа, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Бес в ребро: гомельчанка зарезала в пьяной ссоре мужа
© Sputnik Виталий Аньков
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Инцидент в областном центре произошел накануне днем в квартире, принадлежащей подозреваемой. 

"В Гомеле в 13:15 в квартире женщина 1960 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом убила мужа", – сказали в МВД.

По информации милиции, и женщина, и 56-летний погибший являются жителями Гомеля.

Собеседники Sputnik также сообщили, что в настоящее время гомельчанка задержана.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Конфликт между супругами в областном центре произошел после распития спиртных напитков.

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