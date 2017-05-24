Бес в ребро: гомельчанка зарезала в пьяной ссоре мужа

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Гомеле местную жительницу, которая подозревается в убийстве мужа, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.



© Sputnik Виталий Аньков Убийство 22-летней давности в Гомеле: грозит смертная казнь

Инцидент в областном центре произошел накануне днем в квартире, принадлежащей подозреваемой.

"В Гомеле в 13:15 в квартире женщина 1960 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом убила мужа", – сказали в МВД.

По информации милиции, и женщина, и 56-летний погибший являются жителями Гомеля.

Собеседники Sputnik также сообщили, что в настоящее время гомельчанка задержана.