В Молодечно грабитель схватил за горло девушку и снял с ее рук два кольца

Криминальная история произошла в апреле на одной из улиц Молодечно. Вечером молодая женщина шла домой. Возле соседнего подъезда ее остановила знакомая и предложила поговорить.

В общении участвовал товарищ подруги, который через некоторое время решился на преступление.

– Мужчине не понравился представительный внешний вид присоединившейся к разговору барышни. Он взял ее за горло и прижал к стене. При этом дебошир сорвал с рук потерпевшей два золотых кольца, – рассказал начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.

Перед тем как скрыться с украшениями, грабитель пригрозил потерпевшей расправой в случае огласки инцидента. Именно поэтому преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Информацию о нем оперативники получили, когда искали в злополучном доме ворованный мобильник. Оказалось, в этом деле потерпевшая проходила уже как очевидец.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси («Грабеж»). С учетом многочисленных судимостей ему грозит до 6 лет тюрьмы.

К слову, ювелирные изделия подследственный успел заложить в ломбард, а деньги потратить на спиртное.

Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Миноблисполкома

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