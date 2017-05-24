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Настойчивая белоруска 2 раза пыталась прорваться через границу с салом
25.05.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники таможни два раза в течение недели задерживали гражданку Беларуси, которая пыталась незаконно ввезти в республику из Украины около 300 килограммов сала, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
© Фото: Пинский погранотряд
В первый раз белоруску задержали в ПП "Новая Гута" – женщина ехала в качестве пассажира Renault: под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке таможенники нашли более 170 килограммов соленого сала, за что была привлечена судом к административной ответственности.
"Однако вскоре после состоявшегося суда женщина вновь въезжала в Беларусь по "зеленому" коридору – как водитель микроавтобуса Ford Transit: таможенники под обшивкой крыши обнаружили "пласты" соленого сала", – сказали в ГТК.
По информации комитета, в этот раз масса контрабандного груза составила около 120 килограммов.
Собеседники Sputnik отметили, что материалы дела в отношении 40-летней гражданки снова будут направлены в суд.
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Женщина сначала спрятала контрабанду в коробках и детской люльке, а затем – в крыше буса.
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