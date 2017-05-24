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ДТП в Минском районе: байкер на повороте врезался в фуру
25.05.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с большегрузным автомобилем в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Авария случилась накануне около 19:10 в деревне Озерцо на Меньковском тракте.
"Произошло столкновение мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении МКАД, с автопоездом в составе тягача Iveco", – сказала Сильченко.
По ее словам, фура двигалась в попутном мотоциклу направлении и в момент столкновения осуществляла маневр поворота налево.
В ГАИ уточнили, что 34-летний мотоциклист в ДТП получил травмы и был доставлен бригадой скорой в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
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Мотоциклист влетел в Iveco, когда большегруз осуществлял маневр поворота налево.
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