ДТП в Минском районе: байкер на повороте врезался в фуру

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с большегрузным автомобилем в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Pixabay Байкер на Suzuki вылетел в кювет в Новогрудском районе

Авария случилась накануне около 19:10 в деревне Озерцо на Меньковском тракте.

"Произошло столкновение мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении МКАД, с автопоездом в составе тягача Iveco", – сказала Сильченко.

По ее словам, фура двигалась в попутном мотоциклу направлении и в момент столкновения осуществляла маневр поворота налево.

В ГАИ уточнили, что 34-летний мотоциклист в ДТП получил травмы и был доставлен бригадой скорой в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.