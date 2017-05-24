ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в Минском районе: байкер на повороте врезался в фуру

25.05.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с большегрузным автомобилем в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

ДТП в Минском районе: байкер на повороте врезался в фуру
© Pixabay
Байкер на Suzuki вылетел в кювет в Новогрудском районе

Авария случилась накануне около 19:10 в деревне Озерцо на Меньковском тракте.

"Произошло столкновение мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении МКАД, с автопоездом в составе тягача Iveco", – сказала Сильченко.

По ее словам, фура двигалась в попутном мотоциклу направлении и в момент столкновения осуществляла маневр поворота налево.

В ГАИ уточнили, что 34-летний мотоциклист в ДТП получил травмы и был доставлен бригадой скорой в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист влетел в Iveco, когда большегруз осуществлял маневр поворота налево.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Настойчивая белоруска 2 раза пыталась прорваться через границу с салом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика