Обслуживающего ИП валютчика задержали в Бобруйске

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел управления ДФР Комитета госконтроля вместе с правоохранителями задержал 61-летнего валютчика, сообщили Sputnik в пресс-службе КГК.

Мужчина, по информации КГК, оказывал незаконные услуги индивидуальным предпринимателям и гражданам.

"Операция по задержанию жителя Бобруйска произошла во время осуществления валютно-обменных операций около одного из домов по улице Советской. При задержании у валютчика было обнаружено и изъято 50 тысяч российских рублей и пять тысяч белорусских", – рассказали Sputnik в комитете.

Специалисты ДФР установили, что мужчина оказывал услуги по обмену как случайным, так и постоянным клиентам. Ранее, отметили в КГК, он неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные валютно-обменные операции.

В отношении жителя Бобруйска был составлен протокол об административном правонарушении – мужчине грозит штраф в размере до 150 базовых величин с конфискацией валюты и денег, которые находились при нем.