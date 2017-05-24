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Обслуживающего ИП валютчика задержали в Бобруйске

25.05.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел управления ДФР Комитета госконтроля вместе с правоохранителями задержал 61-летнего валютчика, сообщили Sputnik в пресс-службе КГК.

Обслуживающего ИП валютчика задержали в Бобруйске
© Sputnik / Виктор Толочко
КГК: валютчик из Лунинца за полгода "заработал" $16 тыс.

Мужчина, по информации КГК, оказывал незаконные услуги индивидуальным предпринимателям и гражданам.

"Операция по задержанию жителя Бобруйска произошла во время осуществления валютно-обменных операций около одного из домов по улице Советской. При задержании у валютчика было обнаружено и изъято 50 тысяч российских рублей и пять тысяч белорусских", – рассказали Sputnik в комитете.

Специалисты ДФР установили, что мужчина оказывал услуги по обмену как случайным, так и постоянным клиентам. Ранее, отметили в КГК, он неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные валютно-обменные операции. 

В отношении жителя Бобруйска был составлен протокол об административном правонарушении – мужчине грозит штраф в размере до 150 базовых величин с конфискацией валюты и денег, которые находились при нем.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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У пожилого человека обнаружили 50 тысяч российских рублей и пять тысяч белорусских.

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