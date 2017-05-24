Завотделением больницы попался в Минске на продаже наркотиков

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске заведующего отделением одного из учреждений здравоохранения за сбыт запрещенных медицинских препаратов, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: МВД Беларуси МВД: аресты сбытчиков психотропов прошли по всей Беларуси

В квартире у медика оперативники наркоконтроля обнаружили семь ампул диазепама, а также более 400 таблеток – медикаменты с морфином и трамадол.

"Злоумышленник сбывал медицинские препараты лицам, ранее судимым за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также гражданам, которые ранее проходили у него лечение", – сказали в ГУВД.

В милиции уточнили, что в отношении медика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) – ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 13 лет.