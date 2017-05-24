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Годовалая девочка выпала из окна 5-го этажа в Минске
25.05.2017 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Минске, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Инцидент произошел 4 мая текущего года на улице Якубовского во Фрунзенском районе, однако известно о нем стало только сейчас. Сообщение о госпитализированной девочке столичная милиция получила из РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
"В центр бригадой скорой медицинской помощи был доставлен с многочисленными травмами годовалый ребенок – девочка выпала из окна 5-го этажа", – сказала официальный представитель ГУВД Екатерина Вершицкая.
По ее словам, в ходе проведения проверки выяснилось, что ребенок был дома с матерью, которая находилась на кухне. Ребенок сумел с дивана забраться на подоконник, открыть окно и вылезти на отлив с обратной стороны. В милиции уточнили, что женщина заметила девочку, но не успела ее схватить, и ребенок сорвался вниз.
Вершицкая уточнила, что девочка получила травмы, но осталась жива. Ребенок прошел курс лечения, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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Мать пыталась схватить выбравшегося на отлив ребенка, но не успела это сделать.
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