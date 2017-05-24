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В Минске из окна 5-го этажа выпала годовалая девочка

25.05.2017 12:08 — ЧП | Tut.by  
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В мае годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Минске. К счастью, ребенок выжил, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В один из майских вечеров милиции поступила информация из РНПЦ Неврологии и хирургии о том, что к ним поступила годовалая девочка с многочисленными травмами. Оказалось, она выпала из окна 5 этажа.

В тот день ребенок был дома под присмотром матери.

— Мама на кухне готовила, девочка находилась на диване, который стоял возле окна. Ребенок залез на подоконник, открыл окно и выполз на подоконник со стороны улицы. Мама зашла в комнату, увидела, что дочка вот-вот упадет, подбежала, чтобы ее схватить, но не успела, — рассказывают в пресс-службе ГУВД.

К счастью, девочка осталась жива и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Летом родители часто забывают, что открытое окно представляет смертельную опасность для ребенка. Чаще всего дети, оставшиеся без присмотра, забираются на подоконник и открывают окно, рассказывают в милиции.

— Всегда стоит помнить, что малышам не знакомо чувство страха, они не понимают, что там за окном, — рассказывает замначальника отдела профилактики УОПП ГУВД Евгений Абрамович.

Специалисты напоминают, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка. Так было в июле прошлого года, когда на улице Космонавтов в Минске из окна 6-го этажа выпала девочка возрастом 4,5 лет. Тем временем бабушка занималась делами в соседней комнате. К счастью, ребенок выжил и отделался ушибами.

В целом, случаи с падением детей из окон происходили в 2016 году по всей стране.

— Это является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, — отметил Евгений Абрамович.

Ребенку в возрасте 4−5 лет нужно объяснить, что на подоконник забираться нельзя, нужно снять ручки с окон и установить специальные запирающие устройства («детские замки»), а также отодвинуть мебель от окон.

— Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна. Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см, — рассказывает специалист.

Напомним, на днях 3-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа общежития в Брестском районе. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в реанимацию. Следователи проводят проверку по этому факту.

 
Теги: Минск
 
 
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Мама отлучилась в соседнюю комнату. И девочка с легкостью перебралась с дивана на подоконник.

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