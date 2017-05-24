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В Молодечно бывший работник автомойки вынес из нее пылесосы и моющие аппараты
25.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Необычный способ заработка придумал 36-летний житель Молодечно. Мужчина решил обворовать автомойку, на которой раньше работал.
– Злоумышленник знал, что на дверях помещения с внешней стороны нет ни одной ручки, однако справиться с запорными устройствами не составляло труда – достаточно было любым предметом подвинуть защелку, – рассказал начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.
Подозреваемый вынес ночью 2 моющих аппарата и 2 пылесоса общей стоимостью 3400 рублей. Похищенное он отвез на такси домой, после чего заложил имущество в ломбард. Все деньги злоумышленник успел потратить на развлечения.
Арендатор мойки заявил о краже в милицию. Правда, через некоторое время мужчина сам пришел в райотдел и сознался в содеянном, когда узнал, что его разыскивают.
Сейчас в отношении вора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси («Кража»). С учетом прошлых судимостей ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Минского облисполкома
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Необычный способ заработка придумал 36-летний житель Молодечно. Мужчина решил обворовать автомойку, на которой раньше работал. – Злоумышленник знал, что на дверях...
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