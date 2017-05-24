МИНСК, 25 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении молодого жителя Витебска, который потратил на вечеринки с друзьями все сбережения родителей – более 40 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ГУВД: минчанка оплатила свои покупки чужой банковской картой

С заявлением в милицию обратилась местная жительница: она рассказала, что из семейных тайников пропали 25 тысяч евро и 16,5 тысяч долларов, которые хранились в конвертах в нескольких местах.

"Милиционерами отрабатывались различные версии произошедшего, пало подозрение и на сына потерпевшей. Выяснилось, что молодой человек, который нигде не работал, позволял себе большие траты, устраивал вечеринки с друзьями, которые оплачивал из неизвестных источников", – сказали в УВД.

В управлении уточнили, что сначала подозреваемый отрицал причастность к пропаже денег, но затем сознался: несколько месяцев назад он взял из тайника 500 евро, а затем не смог остановиться.

По словам милиционеров, в итоге за несколько месяцев молодой человек потратил сбережения, которые родители копили годами.