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Молодой житель Витебска "прогулял" все сбережения родителей – $40 тыс.
25.05.2017 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении молодого жителя Витебска, который потратил на вечеринки с друзьями все сбережения родителей – более 40 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
С заявлением в милицию обратилась местная жительница: она рассказала, что из семейных тайников пропали 25 тысяч евро и 16,5 тысяч долларов, которые хранились в конвертах в нескольких местах.
"Милиционерами отрабатывались различные версии произошедшего, пало подозрение и на сына потерпевшей. Выяснилось, что молодой человек, который нигде не работал, позволял себе большие траты, устраивал вечеринки с друзьями, которые оплачивал из неизвестных источников", – сказали в УВД.
В управлении уточнили, что сначала подозреваемый отрицал причастность к пропаже денег, но затем сознался: несколько месяцев назад он взял из тайника 500 евро, а затем не смог остановиться.
По словам милиционеров, в итоге за несколько месяцев молодой человек потратил сбережения, которые родители копили годами.
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Сын потерпевших в милиции признался, что сначала взял без спросу 500 евро, а затем не смог остановиться.
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