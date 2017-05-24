Renault врезался в машину дорожников в Минском районе

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Ремень безопасности уберег водителя легкового автомобиля от травм при столкновении с машиной дорожных служб в Минском районе, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Минского района ДТП в Минском районе: байкер на повороте врезался в фуру

Авария произошла около 11:40 четверга на 16-м километре автодороги Р43 "Минск – Слуцк".

"Водитель, управляя автомобилем Renault, после внезапного перестроения грузового автомобиля, начал применять экстренное торможение совершил столкновение с дорожной техникой", – сказала Сильченко.

По ее словам, 39-летнему мужчине удалось избежать травм при аварии, так как он был пристегнут ремнем безопасности.

Представитель ГАИ уточнила, что на момент ДТП на данном участке трассы проводились работы по нанесению разметки, а ГАЗель дорожников была в соответствии с правилами дорожного движения обозначена специальными знаками.