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Renault врезался в машину дорожников в Минском районе

25.05.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Ремень безопасности уберег водителя легкового автомобиля от травм при столкновении с машиной дорожных служб в Минском районе, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Renault врезался в машину дорожников в Минском районе
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла около 11:40 четверга на 16-м километре автодороги Р43 "Минск – Слуцк".

"Водитель, управляя автомобилем Renault, после внезапного перестроения грузового автомобиля, начал применять экстренное торможение совершил столкновение с дорожной техникой", – сказала Сильченко.

По ее словам, 39-летнему мужчине удалось избежать травм при аварии, так как он был пристегнут ремнем безопасности.

Представитель ГАИ уточнила, что на момент ДТП на данном участке трассы проводились работы по нанесению разметки, а ГАЗель дорожников была в соответствии с правилами дорожного движения обозначена специальными знаками.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за внезапного перестроения двигавшегося по дороге грузового автомобиля.

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