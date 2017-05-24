Милиция задержала эксгибициониста, разъезжавшего по Минску на Citroen

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали жителя Минска 1974 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

В правоохранительных органах агентству отметили, что мужчина разъезжал в дневное время на автомобиле Citroen Picasso по микрорайонам Кунцевщина и Каменная Горка и демонстрировал несовершеннолетним девочкам свой половой орган.

"В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Развратные действия)", — рассказал заместитель начальника Фрунзенского РУВД Александр Андриевский.

Он также отметил, что есть основания подозревать задержанного в совершении аналогичных действий в отношении других несовершеннолетних.

Милиция просит тех родителей, чьи дети пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, сообщить во Фрунзенское РУВД лично либо по телефонам 8 (029) 614-52-32, 8 (017) 390-61-21.