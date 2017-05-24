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Латыша со странным набором предметов времен ВОВ задержали на границе

25.05.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Пограничники обнаружили у гражданина Латвии предметы времен Великой Отечественной войны, в том числе патроны, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Латыша со странным набором предметов времен ВОВ задержали на границе
© Фото: ГТК
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Мужчина собирался въехать в республику в четверг 25 мая на машине через пункт пропуска "Урбаны".

"Пограничный наряд при проверке автомобиля гражданина обнаружил предметы времен Великой Отечественной войны", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что 51-летний латыш вез пять патронов, бинокль, гильзы от ракетницы, три медали, ложку, ручки от перочинных ножей, зажигалку, а также металлодетектор и карты. 

Задержанного мужчину пограничники передали сотрудникам Браславкого РОВД для проведения разбирательства. 

По информации ГПК, все обнаруженные в машине предметы были изъяты прибывшим в пункт пропуска сотрудником райотдела Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину пограничники передали сотрудникам милиции Браславского РОВД, его груз забрал сотрудник СК.

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