Латыша со странным набором предметов времен ВОВ задержали на границе

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Пограничники обнаружили у гражданина Латвии предметы времен Великой Отечественной войны, в том числе патроны, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: ГТК Настойчивая белоруска 2 раза пыталась прорваться через границу с салом

Мужчина собирался въехать в республику в четверг 25 мая на машине через пункт пропуска "Урбаны".

"Пограничный наряд при проверке автомобиля гражданина обнаружил предметы времен Великой Отечественной войны", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что 51-летний латыш вез пять патронов, бинокль, гильзы от ракетницы, три медали, ложку, ручки от перочинных ножей, зажигалку, а также металлодетектор и карты.

Задержанного мужчину пограничники передали сотрудникам Браславкого РОВД для проведения разбирательства.

По информации ГПК, все обнаруженные в машине предметы были изъяты прибывшим в пункт пропуска сотрудником райотдела Следственного комитета.