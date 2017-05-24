МИНСК, 25 мая — Sputnik. Двое могилевчан были задержаны по подозрению в превышении власти или служебных полномочий, сообщили в четверг в УВД Могилевского облисполкома.

Должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" в марте 2014 года из корыстной заинтересованности в соучастии с представителем могилевской коммерческой структуры организовало поставку сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания предприятия по завышенной стоимости. Тем самым были нарушены требования положения об организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг.

Подозреваемые документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате рыночная стоимость была завышена почти на 30 тысяч рублей.

По данным УБЭП УВД, есть достаточные основания полагать, что факт преступной деятельности не единичный, а предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 тысяч рублей.

"УСК Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сообщили в УВД.

Должностное лицо "Бабушкиной крынки" и директор коммерческой структуры заключены под стражу. Сотрудники УБЭП УВД и следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.