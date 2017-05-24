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Девятиклассница погибла под колесами МАЗа в Столбцах

25.05.2017 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла школьница в Столбцах, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Девятиклассница погибла под колесами МАЗа в Столбцах
© Фото: СК Беларуси
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Дорожный инцидент произошел сегодня днем возле нерегулируемого пешеходного перехода в райцентре. Грузовой МАЗ, оснащенный подъемником, сбил ученицу девятого класса местной средней школы.

"От полученных повреждений девочка, 2002 года рождения, погибла", — рассказала Белоног.

По ее словам, водитель 1967 года рождения по предварительным данным был трезв, он был направлен на процедуру освидетельствования.

Следственная группа работает на месте происшествия, для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Столбцовский РОСК по факту ДТП возбудил уголовное дело по ч. 2, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека).

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело, водитель отправлен на освидетельствование.

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