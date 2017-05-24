Девятиклассница погибла под колесами МАЗа в Столбцах

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла школьница в Столбцах, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Дорожный инцидент произошел сегодня днем возле нерегулируемого пешеходного перехода в райцентре. Грузовой МАЗ, оснащенный подъемником, сбил ученицу девятого класса местной средней школы.

"От полученных повреждений девочка, 2002 года рождения, погибла", — рассказала Белоног.

По ее словам, водитель 1967 года рождения по предварительным данным был трезв, он был направлен на процедуру освидетельствования.

Следственная группа работает на месте происшествия, для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Столбцовский РОСК по факту ДТП возбудил уголовное дело по ч. 2, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека).